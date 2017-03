Socialdemokratiet stemmer oftest blankt i Folketinget

Socialdemokratiet indtager førstepladsen i Folketinget som det parti, der oftest undlader at sige klart ja eller nej til forslag. Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten onsdag.



Ingen andre partier stemmer "gult", altså hverken for eller imod, lige så ofte. Det viser Folketingets data, som analysefirmaet Buhl & Rasmussen har trukket for Jyllands-Posten.



I alt 48 gange har Socialdemokratiet stemt gult. Det svarer til seks procent af alle afstemninger siden valget i 2015. Til sammenligning har Alternativet stemt blankt i tre procent af sagerne.



De gule stemmer er især afgivet, når oppositionen har stillet ændringsforslag til finansloven. For eksempel om at annullere besparelser på udviklingsbistanden eller afskaffe den lave integrationsydelse.



S-toppen har ellers udtalt sig kritisk om begge dele i medierne.



Enhedslisten efterlyser handling bag ordene fra S.



"De taler utrolig meget om ulighed, velfærd og fællesskab. En hel masse buzzwords. Men vi har ikke rigtig set beviser på, at de reelt har tænkt sig at føre den politik," siger politisk ordfører Pernille Skipper (EL) til Jyllands-Posten.



Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht, forklarer til avisen, at de gule stemmer som regel falder, når S har sympati for et forslag, men er uenig i finansieringen af det.



/ritzau/