To ud af tre vil begrænse muslimsk indvandring

To ud af tre ønsker at begrænse indvandring fra muslimske lande. Og det er flere end for to år siden, viser ny måling, som er lavet af TNS Gallup for Berlingske.



Det skriver Berlingske onsdag.



Målingen viser, at 64 procent af danskerne er enige eller overvejende enige i, at Danmark bør begrænse indvandring af muslimer. Og det er flere end i 2015, hvor det gjaldt for 54 procent.



Spørgsmålet om indvandring deler de danske vælgere. Blandt Alternativets vælgere mener 20 procent, at muslimsk indvandring skal begrænses, mens det gælder for 98 procent af Dansk Folkepartis vælgere.



Regeringen med Lars Løkke Rasmussen (V) i spidsen har gennemført 50 stramninger på udlændingeområdet. Og antallet af asylansøgere er faldet væsentligt.



Alligevel mener flere, at indvandring fra muslimske lande skal begrænses.



Det er et spørgsmål, som optager os i dag, siger Kasper Møller Hansen, der er professor i statskundskab ved Københavns Universitet.



"Det er et spørgsmål, som danskerne brænder meget for, og som splitter befolkningen."



"Men vælgerne har øget deres restriktive syn på indvandring markant i en periode, hvor vi har strammet betydeligt op," siger han til Berlingske.



Der er tale om en længere proces på flere år, som har gjort danskerne mere kritiske over for indvandrere, siger Kasper Møller Hansen. Han har studeret danskernes syn på indvandring gennem flere år.



Det begyndte den 11. september i 2001 og blev forstærket af angrebet mod Krudttønden og synagogen i København, terror i Europa og de store flygtningestrømme de senere år, lyder det.



Og billederne af de omtrent 300 flygtninge, der kom gående ad den sønderjyske motorvej E45 i retning mod Sverige i 2015, har særligt gjort indtryk på danskerne.



"For mange var det at se billederne fra motorvejen meget stærkt visuelt, men det er ikke en enkelt begivenhed, der har flyttet holdninger," siger han til Berlingske.



1036 personer over 18 år har deltaget i meningsmålingen. De er repræsentativt udvalgt og kommer fra hele landet. Her bliver danskernes holdninger i dag sammenlignet med deres holdninger for to år siden.



/ritzau/