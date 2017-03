Fransk præsidentkandidat er kommet skridt nærmere retssag

Relateret indhold Tilføj søgeagent Francois Fillon Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Personer Francois Fillon

Fransk politi siger nu, at de har "seriøse og faste" beviser for, at den konservative franske præsidentkandidat François Fillon har givet sin kone løn for et job, som hun ikke har udført.



Det bekræftes tirsdag af Fillons advokat over for nyhedsbureauet AFP.



"Afhøringen af Fillon foregik stille og roligt," siger Fillons advokat Antonin Levy.



Ifølge nyhedsbureauet Reuters lyder anklagerne blandt andet på omdirigering af offentlige fonde, misbrug af offentlige midler og ikke at oplyse korrekt om økonomiske aktiver.



Anklagerne betyder, at præsidentkandidaten nu bliver "formelt efterforsket". I det franske retssystem betyder det, at der er "seriøse og faste" beviser, der peger mod en kriminel handling.



Dermed kan den franske præsidentkandidat være et skridt nærmere en retssag.



Fillons advokat har ikke ønsket at kommentere sagen yderligere. Heller ikke Fillon selv har udtalt sig.



Den 63-årige præsidentkandidat har fortsat sit kandidatur til præsidentposten til trods for at de franske undersøgelsesdommere tidligere indledte undersøgelser af beskyldningerne imod ham.



/ritzau/