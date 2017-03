Thulesen: Ole Birk har allerede fået en næse i postsag

Manglende orientering om PostNords krise bør udløse en næse til transportminister Ole Birk Olesen (LA), har Dansk Folkeparti besluttet på et gruppemøde.



"Jeg synes, det er kritisabelt, den måde ministeren har håndteret det på. Og det har han erkendt på mødet i morges," siger DF-formand Kristian Thulesen Dahl efter mødet.



Der har de seneste dage været spekuleret i, om støttepartiet kunne finde på at udtrykke mistillid til Ole Birk Olesen og dermed vælte ham.



Men DF-formanden har ingen planer om at vælte nogen ministre, understreger han. Faktisk mener han, at Ole Birk Olesen allerede har fået en næse, efter ministeren på et møde tirsdag morgen beklagede den manglende orientering.



Men ministeren har ikke officielt fået en næse af et flertal i Folketinget endnu. Adspurgt hvor stor en sådan næse til ministeren skal være - altså hvor alvorligt han skal kritiseres - svarer DF-formanden:



"Det er svært at udmåle størrelsen på en næse."



Nu skal fokus gå fra næser til posten, og der skal findes en redningsplan for det kriseramte PostNord, betoner Kristian Thulesen Dahl:



"Kernen er, om danskerne får post til tiden."



/ritzau/