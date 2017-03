14 millioner amerikanere kan miste sundhedsforsikring i 2018

Relateret indhold Artikler

14 millioner amerikanere vil miste deres sundhedsforsikring næste år. I hvert fald hvis Republikanernes plan for at erstatte Obamacare bliver vedtaget.



Det fremgår af en rapport fra Kongressens budgetkontor ifølge Reuters.



I rapporten fremgår det i øvrigt, at yderligere 24 millioner mennesker vil være uden sundhedsforsikring i 2026.



De republikanske medlemmer af Repræsentanternes Hus løftede i sidste uge sløret for et lovforslag, der skal ophæve centrale punkter i sundhedsreformen Obamacare.



Planen vil blandt andet afskaffe alle borgeres pligt til at have en sundhedsforsikring. Den vil ligeledes fjerne støtte til sygesikring for de fattigste i USA.



Forslaget støttes af præsident Donald Trump og formanden for Repræsentanternes Hus, Paul Ryan.



Kongressens budgetkontor (U.S. Congressional Budget Office) anslår, at 52 millioner vil være uden sundhedsforsikring i 2026.



Til sammenligning vil det tal blot være 28 millioner, hvis Barack Obamas sundhedsreform bibeholdes.



Republikanernes sundhedsplan er blevet mødt af stor modstand både blandt Demokraterne og nogle republikanere.



Rapporten fra Kongressens budgetkontor kan ifølge Reuters gøre det sværere for Republikanerne at få stemt sundhedsplanen igennem.



Demokratiske ledere i Kongressen hævder, at Republikanernes plan vil betyde, at mange ældre bliver smidt ud af plejehjem.



Samtidig vil planen ifølge de samme demokrater resultere i en skattelettelse for de rigeste.



"Hvordan kan de se deres vælgere i øjnene, når de siger, at 24 millioner vil miste deres sundhedsforsikring. Og dem, der har det, vil få en dårlige dækning for en højere udgift," siger Demokraternes formand i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, ifølge Reuters.



USA's præsident, Donald Trump, har endnu ikke kommenteret rapporten fra Kongressens budgetkontor.



