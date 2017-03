Skat får færre penge til kontrol af svindel

Når Skat det kommende år skal forhindre svindel, skal det gøres for færre penge end hidtil.



I 2011 var der afsat 1,2 milliarder kroner til at sikre, at borgere og virksomheder betaler det, de skal. I år er der kun sat 567,4 millioner af til kontrolindsatsen.



Det fremgår af Skats budgetter, som Politiken har fået indsigt i.



Sådan skriver avisen mandag.



Skatteadvokat Torben Bagge, der også er ekstern lektor i skatteret ved Aarhus Universitet, kalder tallene "dybt bekymrende".



"Når det kunne lade sig gøre at lave den svindel, som vi har set, skyldes det jo blandt andet manglende ressourcer," siger han til Politiken.



Torben Bagge henviser her til, at kontrolområdet i løbet af de seneste år har været ramt af milliarddyre svigt.



Alligevel er der i 2017 afsat færre midler til kontrollen end i de år, da udenlandske svindlere uhindret franarrede Skat 12,3 milliarder i udbytterefusion.



De mange skandaler i Skat fik i november sidste år Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Konservative til at give hinanden håndslag på at genoprette Skat.



Det skulle ske med investeringer for 6,7 milliarder kroner over de kommende fire år.



Selv om flere af partierne op til forhandlingerne stod stejlt på et krav om, at der kommer flere midler til kontrolindsatsen, øremærker planen ikke yderligere midler til indsatsområdet.



Pengene går til investeringer i de fejlbehæftede ejendomsvurderinger, inddrivelse af danskernes hastigt voksende gæld til det offentlige og til en gennemgribende renovering af Skats it-systemer.



Og da finansloven heller ikke tilfører yderligere midler til kontrollen, fortsætter nedskæringerne på det område i 2017.



"Farligt," lyder det fra Torben Bagge.



"Medmindre der selvfølgelig er et udgangspunkt om, at der var rigeligt med hænder i forvejen, men det er der vel ingen, som vil påstå. Alle er vel enige om, at der har været skåret for dybt," siger han til Politiken.



