Avis: Fransk topsocialist støtter uafhængig Macron i valg

Den forhenværende franske premierminister Manuel Valls giver sin støtte til den uafhængige præsidentkandidat Emmanuel Macron ved præsidentvalgets første runde i april.



Det skriver avisen Le Parisien, der citerer kilder tæt på Valls.



Valls tilhører ellers Socialistpartiet, og derfor vil støtten til Macron nok blive set som et nederlag for socialisternes egen kandidat, Benoît Hamon.



Hamon besejrede selv samme Valls i januars kampvalg om at blive Socialistpartiets præsidentkandidat.



"Manuel Valls vil snart opfordre vælgere til at støtte sin tidligere rival Emmanuel Macron," skriver Le Parisien. Avisen citerer en kilde fra Valls' kampagnestab.



Det har for Reuters ikke været muligt at få en kommentar fra hverken Valls' eller Macrons lejr.



En anden kilde tæt på Valls siger til Reuters, at artiklen i Le Parisien er gået for langt, og at Valls stadig overvejer, hvem han skal støtte.



Både Hamon og Macron var ministre i regeringer, der blev ledet af Valls.



Macron er ifølge en række meningsmålinger favorit til at blive Frankrigs næste præsident.



