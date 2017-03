Toprådgiver har intet bevis for aflytning af Trump Tower

Toprådgiver i Det Hvide Hus Kellyanne Conway har ingen beviser for, at Donald Trump blev aflyttet af den tidligere præsident Barack Obama under valgkampen.



Det siger hun i et interview med tv-stationen ABC mandag ifølge AFP.



Donald Trumps administration er under stigende pres for at levere beviser, der kan underbygge udokumenterede beskyldninger om, at Barack Obama aflyttede Donald Trumps telefon i Trump Tower under valgkampen.



"Svaret er, at jeg ikke har nogle beviser. Og jeg er meget glad for, at efterretningskomitéen i Repræsentanternes Hus efterforsker sagen," siger Conway i interviewet med ABC.



Meldingen fra Conway kommer, efter at hun blev bedt om at forholde sig til en række kommentarer i weekenden.



Her insinuerede hun, at Barack Obama havde iværksat en storstilet overvågning af Donald Trump.



"Man kan overvåge folk over telefonen og selvfølgelig gennem fjernsynsapparater. Der er en helt masse måder, deriblandt at forvandle mikrobølgeovne til kameraer," sagde hun i et interview med mediet New Jersey's Bergen County Record.



"Vi ved, at dette er et faktum i den moderne verden," tilføjede hun.



Mandag understregede Conway imidlertid, at hun ikke udtalte sig om Barack Obamas påståede overvågning af Donald Trump, men om overvågning generelt.



Mandag bad det amerikanske justitsministerium om mere tid til at undersøge præsidentens beskyldninger mod Barack Obama.



Undersøgelsen er blevet sat i værk på foranledning af politikere fra efterretningskomitéen i Repræsentanternes Hus.



/ritzau/