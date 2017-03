5200 færre lever af kontanthjælp syv måneder efter loft

Det går bedre i dansk økonomi, der er flere job til folk, og det breder sig rundt om i samfundet.



Således var der i november sidste år 5200 færre på kontanthjælp, end da kontanthjælpsloftet trådte i kraft 1. april sidste år. Det viser en ny analyse fra Beskæftigelsesministeriet.



Fremgangen skyldes både kontanthjælpsloftet fra april og bedre konjunkturer, mener beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).



"Det er rigtig glædeligt, fordi det betyder, at flere bliver en del af vores arbejdsmarked."



"Der er ingen tvivl om, at det skyldes bedre konjunkturer. Men også at kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen nu begynder at få virkning," siger Troels Lund Poulsen.



Dermed forsætter tendensen med, at færre er på kontanthjælp.



Tidligere har blandt andet Socialdemokratiet udtrykt bekymring for, om folk bare er blevet flyttet over på andre ydelser. Men det afviser ministeren.



"Nu kan vi se, at der er yderligere et fald på 1250 på kontanthjælp. Det er ikke sådan, at kontanthjælpsmodtagere flytter over på alle mulige andre offentlige ydelser, det er ret afgørende for mig at sige."



"Det er ikke sådan, at det bliver maskeret, og at der kommer en dramatisk stigning senere," siger Troels Lund Poulsen.



Der var omkring 156.500 fuldtidspersoner på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse i april sidste år. Syv måneder senere er det tal faldet til 151.200.



Ser man på det samlede antal, som er på offentlig forsørgelse, så er tallet også faldet i perioden fra omkring 716.500 til 701.000, altså 15.500 fuldtidspersoner.



Antallet af folk på dagpenge, sygedagpenge og efterløn er faldet.



Men antallet af folk på førtidspension, i ressourceforløb eller revalidering er steget med 600 personer.



/ritzau/