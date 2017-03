Relateret indhold Tilføj søgeagent EU Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer EU

Tyrkiets vicepremierminister siger til nyhedsbureauet Reuters, at hans regering udviser Hollands ambassadør for at få Holland til at rette fejl. Krisen kaldes et sammenbrud.



Tyrkiet siger, at landet vil lukke det tyrkiske luftrum for hollandske diplomater, indtil Holland imødeser Tyrkiets anmodninger, skriver nyhedsbureauet AP.



Ministeren siger, at Tyrkiet om nødvendigt vil tage skridt om at genoverveje migrantaftalen med EU.



Striden er udsprunget ved, at Holland og Tyskland har afvist et ønske fra tyrkiske ministre om at møde potentielle vælgere i de to lande forud for en folkeafstemning i Tyrkiet.