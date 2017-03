Britisk parlament godkender lov til at udløse brexit

Det britiske parlament vedtog ved en afstemning mandag en lov, som baner vejen for, at premierminister Theresa May kan udløse brexit-forhandlinger med EU.



Parlamentet har med vedtagelsen af lovpakken forkastet et forsøg fra Overhuset om at inkludere en garanti for EU-borgere i Storbritannien.



Overhuset - House of Lords - havde hæftet ekstra betingelser på den lov, som giver premierminister Theresa May magt til at udløse brexit-processen.



Lovpakken indebar tidligere, at May kun kunne udløse artiklen om en udtræden af EU, hvis hun lovede beskyttelse for EU-borgeres rettigheder.



Denne beslutning blev annulleret af parlamentets underhus, som mandag stemte for en lovændring med 335 stemmer mod 287. Lovgivningen skal igen til Overhuset til godkendelse senere mandag



Talsmanden for den britiske premierminister siger, at regeringen i London vil udløse artikel 50 sidst i marts.



Den såkaldte artikel 50 indleder processen med udmeldelse af EU - i daglig britisk tale brexit.



Skotsk folkeafstemning



Talsmanden siger samtidig, at regeringen går 100 procent ind for, at der ikke bør finde en anden skotsk folkeafstemning sted om uafhængighed.



May kritiserer den skotske leder, Nicola Sturgeon, for at stille krav om endnu en uafhængighedsafstemning.



May siger, at Sturgeon og det Skotske Nationale Parti (SNP) ser på udviklingen med "tunnelsyn".



Hvis der kommer en afstemning, vil det være anden gang på fem år, at de skotske vælgere skal tage stilling til, hvorvidt Skotland skal være selvstændigt.



"Det tunnelsyn, som SNP udviser i dag, er dybt beklageligt," siger May.



"Partiet spiller et farligt spil med vort lands politiske fremtid. Politik er ikke et spil," siger May.



Skotlands førsteminister vil søge bemyndigelse til en "paragraf 30-ordre", så skotterne kan få en ny afstemning om løsrivelse fra Storbritannien.



Sturgeon mener, at betingelserne for en ny folkeafstemning om løsrivelse er på plads.



/ritzau/Reuters