Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, siger, at han til gå til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i striden med Holland.



Den tyrkiske leder siger videre, at Tyrkiet vil "tage alle diplomatiske midler i brug i striden" med hollænderne. Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og dpa.



Tyrkiets minister for europæiske anliggender, Omer Celik, sagde tidligere mandag, at EU-aftalen om landpassage for flygtninge og migranter bør forhandles igen på baggrund af krisen.



"Tyrkiet bør genoverveje spørgsmålet om krydsninger på landjorden," siger Celik med henvisning til aftalen fra 18. marts 2016.



Det statslige tyrkiske nyhedsbureau Anadolu tydeliggør ikke udtalelsen fra den tyrkiske minister. Men der er efter alt at dømme tale om tyrkernes aftale med Bruxelles om, at landet vil stoppe strømmen af migranter og flygtninge til EU.



Erdogan sammenlignede i weekenden Holland med nazister. Søndag gentog han den kontroversielle udtalelse under et folkemøde i Istanbul.



Han advarede samtidig Holland mod at forhindre tyrkiske ministre i at holde møder i Holland op til en tyrkisk folkeafstemning i april.



Her skal landet stemme om en forfatningsændring, der i givet fald vil give præsident Erdogan mere magt. I weekenden forhindrede hollandske myndigheder både den tyrkiske familieminister og udenrigsminister i at deltage i vælgermøder i Holland.



