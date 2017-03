Siden De Konservative i november gik fra støtteparti til regeringsparti, er det gået støt opad i meningsmålingerne.



Mandag runder Folketingets mindste parti et magisk hjørne ved for første gang i to år at mønstre 5,0 procent i en Voxmeter-måling foretaget for Ritzau.



Politisk ordfører Mette Abildgaard er selvsagt godt tilfreds. Men der er langt fra fordums storhed, og det 101 år gamle folkeparti har større ambitioner, pointerer hun:



"Det er klart, at vi har højere ambitioner end bare de fem procent. Men havde du sagt til mig for et år siden, at vi ville få en meningsmåling på fem procent, havde jeg nok ikke troet på dig."



"Så på den måde glæder vi os over hvert et fremskridt. Men det er klart, at vi har højere ambitioner for fremtiden. Men vi tager det stille og roligt og glæder os over, at det går i den rigtige retning.



Med 3,4 procent af stemmerne havde I jeres dårligste valg nogensinde i 2015. Hvad er succeskriteriet for næste valg?



"Der er stadigvæk ret god tid til næste valg. Så det har vi ikke sat os nogen målsætning for endnu. Vores mål lige nu er at få fremgangen til at rodfæste sig," siger Mette Abildgaard.



Hun har også et bud på, hvorfor flere danskere ser ud til at ville stemme konservativt:



"Jeg tror, vi bliver belønnet for at gå i regering og tage ansvar: at vi var med til at sikre, at det borgerlige Danmark blev ved magten."



Stemmer der arbejder



Samtidig fremhæver hun, at partiets tre ministre har markeret sig som "markante profiler" på hvert deres område.



Mens De Konservative er gået fra 3 procent før regeringsudvidelsen i november til 5 procent i dag, har udviklingen været modsat for regeringspartneren Liberal Alliance.



Partiet er gået fra 7,3 til 6,1 procent i samme periode. Hvorfor udviklingen er modsat for LA vil Mette Abildgaard ikke kloge sig på.



"Men traditionelt set har vi i De Konservative haft vælgere, der satte meget stor pris på, at vi tog ansvar og var "borgerlige stemmer, der arbejder"."



"Og så var det meget tydeligt, hvilke sejre vi fik ud af at gå i regering. Vi fik nogle klare indrømmelser i forhold til fastfrysning af grundskyld, substantielt løft af forsvaret og nye grønne mål for vedvarende energi."



/ritzau/