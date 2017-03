Vestager på vej mod forlig med russisk gasgigant

Opdateret 12.42 EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, lægger op til forlig med den russiske gasgigant Gazprom.



Det sker, efter at Gazprom har givet en række indrømmelser i en omfattende konkurrencesag, som Vestager startede i april 2015.



Her anklagede EU-Kommissionen Gazprom for at bryde konkurrencereglerne ved at udnytte sin dominerende markedsposition.



Ifølge kommissionen opkrævede Gazprom blandt andet for høje priser i Øst- og Centraleuropa. Gazprom har samtidig begrænset sine kunders muligheder for at videresælge indkøbt gas.



Men nu har Gazprom lovet at rette ind og ændre sine kontrakter for at udgå en kæmpebøde fra EU.



"Vi mener, at Gazproms løfter vil muliggøre fri bevægelighed for gas i Central- og Østeuropa til konkurrencedygtige priser," siger Vestager.



"Det har betydning for millioner af europæere, der bruger gas til at opvarme deres hjem og drive deres virksomheder," siger hun.



/ritzau/