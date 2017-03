Polen indkalder EU-præsident Tusk til afhøring

Polens anklagemyndighed indkalder EU-præsident Donald Tusk til afhøring 15. marts.



Tusk er indkaldt som vidne i en sag om tidligere efterretningsagenters kontakter med et fremmed land i 2010. Agenterne havde ikke beføjelser til denne kontakt.



Tusk er meget upopulær hos den siddende polske regering.



Polen reagerede således med stor vrede, da de øvrige 27 EU-lande - imod den polske regerings ønske - genvalgte Tusk som EU-præsident frem til november 2019.



Den polske premierminister, Beata Szydlo, sagde efter et topmøde i Bruxelles torsdag i sidste uge, at hun ikke ville godkende slutdokumentet fra mødet.



/ritzau/Reuters