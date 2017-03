Rusland tripper efter at få dialog i gang med Trump

Den russiske regering mener, det er på høje tid, at Rusland og USA får gang i en direkte dialog, så forholdet mellem de to lande kan forbedres.



Det fremgår af udtalelser fra regeringens talsmand, Dmitrij Peskov.



Tidligere i år blev de to landes præsidenter, Donald Trump og Vladimir Putin, enige om at udvikle relationerne som "ligeværdige" partnere og stable et "reelt samarbejde" på benene om at bekæmpe Islamisk Stat i Syrien.



Peskov siger i et interview med CNN søndag, at den russiske regering havde håbet på en mere hyppig og dybtgående kontakt mellem de to lande efter Trumps indtog i Det Hvide Hus.



- Fordi vi har haft en ganske lang pause i vores vore bilaterale forhold, siger Peskov til CNN.



Forholdet mellem de to stormagter nåede under USA's tidligere præsident Barack Obama et mangeårigt lavpunkt.



Især Ruslands annektering af den ukrainske halvø Krim vakte vrede i Det Hvide Hus og fik Obama til at stille sig i spidsen for en sanktionspolitik over for Rusland.



Donald Trump har sagt, at han vil forsøge at få et bedre forhold til Putin og Rusland, end Obama havde.



Men indtil videre er der ikke sket meget.



Det er fortsat også uklart, hvornår Trump og Putin skal mødes ansigt til ansigt.



Det bliver muligvis først i juli i Hamburg i Tyskland, hvor der er G20-topmøde.



Den russiske regering håber ifølge Peskov, at der kan findes en tidligere anledning.



Han kalder det for "utilgiveligt", at de to lande ikke er i dialog.



- Især set i forhold til de mange regionale og globale problemer, vi har, siger talsmanden.



Peskov nævner i interviewet med den amerikanske tv-station, at Trump ikke har lagt skjul på, at "han er uenig med Rusland" på mange områder.



- Men samtidig siger han, at vi er nødt til at mødes og indlede en dialog. Men desværre har vi ikke fået en bedre forståelse for, hvornår den dialog kan begynde, siger Peskov.



