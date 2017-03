Løkke vil udskyde planlagt møde med tyrkisk premierminister

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har foreslået den tyrkiske premierminister, Binali Yildirim, at udskyde et planlagt besøg i Danmark.



Det skyldes en eskalerende konflikt mellem Tyrkiet på den ene side og henholdsvis Tyskland og Holland på den anden side.



Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.



Premierministeren har planlagt et besøg 19.-20. marts.



Flere tyrkiske ministre har planlagt besøg i europæiske lande for at holde vælgermøder i forbindelse med en folkeafstemning om en ændring af den tyrkiske forfatning, som vil give landets præsident mere magt.



/ritzau/