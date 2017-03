Sydkoreas afsatte præsident forlader embedsbolig efter dom

Sydkoreas afsætte præsident har søndag forladt præsidentboligen - Det Blå Hus - i Seoul.



Det sker, to dage efter at landets forfatningsdomstol har afsat Park Geun-hye permanent.



Park har endnu ikke kommenteret dommen.



Hun er taget til sit private hjem i den sydkoreanske hovedstad, skriver nationale medier.



Det er første gang i Sydkoreas historie, at en folkevalgt præsident bliver afsat.



Park fik et historisk flertal, da hun blev valgt som landets første kvindelige præsident i 2012.



Hun er især populær blandt landets ældre befolkning, der mindes hendes fars styre i 1960'erne og 1970'erne.



Park Geun-hye blev væltet af en korruptionssag med veninden Choi Soon-sil.



De to har angiveligt arbejdet sammen om at få bestikkelse fra blandt andet telegiganten Samsung.



/ritzau/Reuters