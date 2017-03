Demonstranter i Tyrkiet fjerner Hollands flag fra konsulat

Relateret indhold Artikler

En diplomatisk strid mellem Holland og Tyrkiet har fået tag i det tyrkiske folk.



Demonstranter har søndag fjernet et hollandsk flag på Hollands konsulat i den tyrkiske by Istanbul. De har erstattet det med et tyrkisk flag.



Demonstranter er samlet i protest over, at Holland har nægtet to tyrkiske ministre at holde vælgermøder i Holland i weekenden.



Lørdag blev Tyrkiets familieminister, Fatma Betul Sayan Kaya, stoppet af betjente i Holland. Det skete, da hun ville køre ind til det tyrkiske konsulat i Rotterdam.



Hun skulle holde tale for tyrkere i Holland for at vinde støtte til en forfatningsreform i Tyrkiet.



Tidligere var Tyrkiets udenrigsminister, Mevlüt Cavusoglu, blevet afvist af hollandske myndigheder. Han fik ikke lov at lande med sit fly.



Kaya er søndag landet i Istanbul. Her siger hun til journalister, at de hollandske myndigheder fratog hende alle friheder.



De hollandske myndigheders beslutning udløste lørdag en stor protest i Rotterdam. Flere hundrede personer med tyrkiske rødder deltog.



/ritzau/AFP