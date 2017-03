Tyskland ignorerer Trumps krav om at øge militærbudget

En af Donald Trumps kæpheste som præsident har været, at de fleste af USA's allierede i Nato skal bruge langt flere penge på deres militær.



Men et af forsvarsalliancens største lande, Tyskland, er fortsat langt fra at opfylde Natos målsætning om, at forsvarsbudgettet inden 2024 skal modsvare to procent af bruttonationalproduktet (bnp).



Det skriver The Wall Street Journal.



Militære udgifter øges



Den tyske regerings nye udkast til finansloven for 2018, der blev offentliggjort fredag, viser, at Tyskland vil øge de militære udgifter med 1,4 mia. euro næste år.



Selv om det repræsenterer en stigning på cirka 4 pct. fra dette års budget, så udgør det fortsat kun 1,23 pct. af det forventede bnp. Uændret i forhold til i år.





"De nye tal kan komplicere forbundskansler Angela Merkels budskab om at øge forsvarsudgifterne, når hun på tirsdag for første gang møder Trump," skriver The Wall Street Journal.





For at opfylde Natos mål om 2 pct. skulle Tyskland næsten fordoble de militære udgifter fra de nuværende 37 mia. euro til 65 mia. euro, oplyste finansministeriet i Berlin fredag.





"Vi ønsker at øge forbruget på dette område fornuftigt," sagde en embedsmand fra finansministeriet på et pressemøde fredag.



Gælder hele Europa



Den tyske regering ventes i juni at godkende finansloven for 2018 ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Tysklands udenrigsminister, Sigmar Gabriel, sagde i februar på et G20-møde i Bonn, at hele Europa skal bruge penge flere på forsvaret.



Forinden havde USA's forsvarsminister, James Mattis, på et Nato-møde slået fast, at "amerikanske skatteydere kan ikke længere bære en ulige byrde i forsvaret af vestlige værdier".



Men for nylig sagde Gabriel under et besøg i Estland ifølge nyhedsbureauet dpa, at det er " urealistisk", at Tyskland vil opfylde Natos mål om 2 pct.



Det ville kunne skabe utryghed blandt de øvrige EU-lande, hvis Tyskland brugte så mange penge på sit militær, lød det fra Gabriel.



Tysklands pligt



Angela Merkel og hendes forsvarsminister, Ursula von der Leyen, mener derimod, at det er Tysklands pligt at opfylde målet.



Kun en håndfuld lande i den transatlantiske forsvarsalliance lever op til målsætningen om de to procent.



I Europa lå kun Grækenland, Estland, Storbritannien og Polen sidste år over målet. Danmark lå på 1,17 pct.



USA ligger suverænt i top.





/ritzau/