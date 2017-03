Tyrkisk politi har blokeret adgangen til Hollands ambassade og konsulat i Tyrkiet.



"Af sikkerhedshensyn er indgang og udgang til Hollands ambassade i Ankara og generalkonsulatet i Istanbul blevet lukket," siger en kilde i udenrigsministeriet til det russiske nyhedsbureau Tass.



Ambassadørboligen i Ankara er lukket af samme hensyn, skriver nyhedsbureauet Reuters.



Det sker, efter at Tyrkiets familieminister er blevet tilbageholdt i Rotterdam lørdag.



Hun havde valgt at køre i bil til Holland, da Holland har nægtet at lade et tyrkisk regeringsfly lande.



Flere hundrede tyrkere demonstrerer lørdag aften ved landets officielle repræsentation i Rotterdam. Det fremgår af videobilleder, som flere medier i Holland bringer.



Mindst to tyrkiske ministre har de seneste dage haft planer om at rejse til Holland og andre EU-lande, hvor der bor store tyrkiske mindretal.



Regeringen i Ankara ønsker at sikre opbakning til en folkeafstemning om ændring af landets forfatning.



Tyrkerne skal i april stemme om forfatningsændringen, der vil sikre præsident Recep Tayyip Erdogan flere beføjelser.



Udenrigsministeriet i Ankara her ifølge Reuters sagt, at den hollandske ambassadør ikke er velkommen i Tyrkiet i øjeblikket.



Ambassadøren opholder sig aktuelt uden for Tyrkiet.



