Erdogan kalder Holland for nazister og fascister

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, truer med at forbyde fly fra Holland i at lande i Tyrkiet.



Erdogan har talt til en demonstration i Istanbul, efter at Holland har inddraget landingstilladelse til et fly, der skulle til Rotterdam med Tyrkiets udenrigsminister.



Her langer han hårdt ud efter Holland.



"De er levninger fra nazisterne, de er fascister," siger præsidenten.



"Forbyd vor udenrigsminister i at flyve, lige så meget som I vil. Men lad os fra nu af se, hvordan jeres fly vil lande i Tyrkiet."



Mevlüt Çavusoglu, Tyrkiets udenrigsminister, havde planlagt at flyve til Rotterdam senere lørdag.



Anledningen var et vælgermøde for tyrkiske statsborgere, der har stemmeret ved folkeafstemningen i Tyrkiet 16. april om at give præsidentembedet flere beføjelser.



De hollandske myndigheder havde på forhånd forbudt ministeren at deltage i vælgermødet, men situationen spidsede til.



Han meddelte, at han alligevel agtede at komme til Rotterdam og truede med sanktioner, hvis flyets landingstilladelse blev inddraget.



Hollands regering siger, at den af hensyn til den offentlige orden og af sikkerhedsårsager inddrager landingstilladelsen.



Desuden er truslen om sanktioner en årsag.



"De tyrkiske myndigheder har offentligt truet med sanktioner. Det gør det umuligt for os at nå en løsning," siger regeringen.



