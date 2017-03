Finansminister: Ingen boligejere taber på udspil om boligskat

Boligejere vil samlet set få flere penge mellem hænderne, hvis regeringen får held til at gennemføre sit udspil til en ny boligskat.



Det slår finansminister Kristian Jensen (V) nu helt fast, efter at Jyllands-Posten lørdag har beskrevet et forhandlingsnotat fra Finansministeriet.



Notatet viser ifølge avisen, at nogle nuværende ejere af lejligheder vil få en ekstraregning, hvis udspillet finansieres ved at forringe værdien af rentefradraget yderligere.



Det selv om statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har garanteret, at "ingen nuværende boligejere ville komme til at betale mere end med de nuværende skatteregler". Et løfte, som finansministeren nu gentager.



"Regeringen ønsker at skabe tryghed for alle boligejere. Derfor har vi fremlagt et forslag til et nyt boligskattesystem, hvor ingen - hverken hus- eller lejlighedsejere - samlet set skal betale mere i ejendomsværdiskat og grundskyld, når det nye system indføres."



"Samtidig foreslår vi, at de boligejere, der har betalt for meget i ejendomsskat, får penge tilbage," siger Kristian Jensen.



"Sådan et forslag er ikke gratis og skal selvfølgelig finansieres. Her har vi blandt andet foreslået at skære lidt i rentefradraget."



"Men det ændrer altså ikke ved, at hvis regeringens forslag vedtages, så kan alle boligejere være trygge ved, at deres samlede boligskat ikke stiger, når det nye system træder i kraft," siger han.



Beregningerne i avisen viser eksempelvis, at en ejer af en lejlighed til fem millioner kroner i København vil skulle betale 2900 kroner ekstra om året i 2021, hvor de nye regler skal træde i kraft.



"Jeg kan ikke genkende den konklusion, Jyllands-Posten drager i forhold til det samlede regnestykke."



"Hvis man kigger på den samlede virkning af ejendomsværdiskat, grundskyld, og lavere rentefradrag, vil vedkommende have flere penge mellem hænderne," siger Kristian Jensen.



Du siger, at den samlede regning vil blive mindre for alle boligejere, også selv om man ændrer fradraget?



"Der vil være nogle boligejere for hvem, at det vil betyde en uændret skat. Altså, at de ikke får en ekstraregning, men at de bliver låst fast på den skat, de betaler i dag. Lige præcis boligejerne i København vil få en mindre beskatning, end hvis vi bare havde fortsat uændret," siger Kristian Jensen.



Og flere penge mellem hænderne samlet set?



"Ja."



/ritzau/