Holland forbyder tyrkisk udenrigsminister at lande

Opdateret kl. 12.07 - Regeringen i Holland har trukket landingstilladelse for det fly, der skulle fragte Tyrkiets udenrigsminister, Mevlüt Cavusoglu, til Rotterdam i Holland, tilbage, siger den hollandske regering ifølge Reuters.



Ministeren ville ellers senere lørdag til Rotterdam i forbindelse med et vælgermøde forud for næste måneds folkeafstemning i Tyrkiet om udvidede beføjelser til præsidentembedet.



I forvejen havde myndighederne forbudt ham at deltage i vælgermødet for tyrkiske statsborgere i Rotterdam, men Cavusoglu havde ladet forstå, at han alligevel ville til Rotterdam.



Hollands regering siger, at flyet med ministeren ikke har tilladelse til at lande på grund af hensyn til sikkerhed og den offentlige orden.



