Der skal lidt mere til end beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens (V) erklæring om, at han vil rydde ud i regeljunglen, der omgiver de ledige, før socialrådgiverne for alvor bliver begejstrede.



For det opgør med "regeltyranniet", som ministeren lørdag varsler i Berlingske, har man hørt før ude på kommunernes jobcentre.



Alligevel får ministeren ros af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening.



"Rigtig mange beskæftigelsesministre har haft ambitionen om at afbureaukratisere og fjerne regler. I mellemtiden er regeljunglen vokset. Vi er oppe på 30.000 siders beskæftigelseslovgivning nu. Og det er jo helt absurd."



"Når det er sagt, kan vi faktisk se, at de processer, Troels Lund Poulsen har sat i gang, har et potentiale," siger hun.



Beskæftigelsesministeren vil have et nyt og forenklet system, der bygger på mere tillid og mindre kontrol.



Han vil se på al lovgivningen på området for at finde ud af, hvad der kan skrottes, og hvad der kan gøres mere enkelt.



Majbrit Berlau opfordrer Troels Lund Poulsen og de andre på politikere på Christiansborg til at begynde med tanken om detailregulering.



"De har ufatteligt mange særregler."



"Hver gang nogen har været ledig i så og så mange måneder, skal der ske det her og det her og det her. Så og så mange samtaler. Så og så mange registreringer."



Og det er den detailregulering, som gør systemet meningsløst, mener socialrådgiverformanden.



"For risikoen for fejl stiger, når man regulerer helt ned i det små, som man gør på Christiansborg. Og det er helt særskilt, at de gør det på det her område," siger hun.



"Christiansborg skal opgive den minutiøse kontrol med beskæftigelseslovgivningen og stole lidt mere på, at man faktisk ude i kommunerne kan løse noget af det selv."



Beskæftigelsesministeren har bedt Kommunernes Landsforening, KL, om at komme med et udspil til, hvilke regler og paragraffer, man gerne vil af med.



/ritzau/