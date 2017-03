Udenrigsminister inviterer 300 millioner kinesere til Danmark

Anders Samuelsen (LA) benytter sit første besøg i Kina som udenrigsminister til at invitere 300 millioner kinesiske turister til Danmark.



Danmark er nemlig det første europæiske land til at indgå en aftale med rejseportalen Dianping, der er en slags kinesisk version af Tripadvisor.



"Vi har et meget stærkt politisk og økonomisk samarbejde med Kina, som jeg ønsker at styrke gennem samtaler med kineserne. Men også gennem en ny og historisk aftale med rejseportalen Dianping."



"Vi er et de allerførste lande, og det første europæiske, der får adgang til rejseportalen, som benyttes af 300 millioner kinesere," siger Anders Samuelsen i en skriftlig kommentar.



Aftalen er kommet i stand som en del af det dansk-kinesiske turismeår 2017. Her er det blandt andet målet, at antallet af kinesiske overnatninger skal stige med mindst 25 procent de kommende to år.



Og fordi mange kinesere ikke kender til Danmark som turistdestination, er det en vigtig mulighed at kunne markedsføre os på Dianping, understreger udenrigsministeren.



Her vil brugerne i fremtiden kunne læse om dansk historie, kultur og finde information om restauranter, shopping og hoteller.



"Der er ingen tvivl om, at lanceringen af turismeåret har været afgørende for at lande aftalen med Dianping," siger Anders Samuelsen.



"Så det er igen et resultat af den danske regerings strategiske og langsigtede samarbejde med kineserne, som nu involverer mere end 40 forskellige myndigheder på hver side, heriblandt Visit Denmark."



Anders Samuelsen er lørdag i Shanghai. Senere rejser han til Beijing for blandt andet at mødes med udenrigsminister Wang Yi.



/ritzau/