Trump vil se direkte forhandlinger om fred i Mellemøsten

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har for første gang talt i telefon med den palæstinensiske præsident, Mahmoud Abbas.



Her har han givet udtryk for, at en fredsaftale mellem Israel og palæstinenserne bør forhandles direkte mellem de to stridende parter.



Det oplyser Det Hvide Hus natten til lørdag dansk tid.



Fredsprocessen i området har været sat på pause, siden indirekte forhandlinger anført af forhenværende udenrigsminister John Kerry brød sammen i april 2014.



Donald Trump har desuden inviteret Abbas til Det Hvide Hus, oplyser Abbas- talsmand Nabil Abu Rdainah.



"Præsident Trump har givet en officiel invitation til Det Hvide Hus til præsident Abbas, for at diskutere måder man kan genoptage den politiske proces, som kan føre til en varig fred mellem palæstinensere og israelere," siger han.



Det er første gang, at de to taler sammen, siden Trump overtog magten i USA. Til sammenligning var Abbas en af de første personer, som Trumps forgænger, Barack Obama, ringede til, da han blev præsident.



Palæstinenserne er nervøse over Trumps tilnærmelser til Israel, hvor premierminister Benjamin Netanyahu allerede har besøgt Washington. Trump og Netanyahu har desuden talt i telefon mindst to gange.



En palæstinensisk embedsmand indikerer, at Abbas under samtalen ville lægge vægt på sin bekymring over israelske bosættelser på besat land og behovet for en tostatsløsning på konflikten mellem Israel og Palæstina.



En tostatsløsning skal munde ud i oprettelsen af en palæstinensisk stat.



Trump fortalte Abbas, at en fredsaftale skal forhandles på plads mellem Israel og Palæstina, og at USA vil samarbejde om at nå det mål, oplyser Det Hvide Hus i en pressemeddelelse.



Trump har dog tidligere været vag i sin udmelding om en tostatsløsning. Det har ellers været USA's politik på området i to årtier.



15. februar sagde den amerikanske præsident, under Netanyahus visit i Washington, at han "ser på enstatsløsning og tostatsløsning, og jeg kan lide den løsning, de to parter kan lide."



"Jeg kan leve med begge," sagde præsidenten.



Det skabte vrede i den arabiske del af verden og i en række europæiske hovedstæder.



Siden den bemærkning har Det Hvide Hus været mere forsigtig med at nævne emnet.



/ritzau/Reuters