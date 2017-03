Ejere af lejligheder taber på boligskat trods Løkkes løfte

Stik imod garantier fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vil nogle nuværende ejere af lejligheder få en ekstraregning, hvis regeringens udspil til en ny boligskat går igennem.



Det fremgår af et forhandlingsnotat fra Finansministeriet, der har beregnet de samlede konsekvenser af boligudspillet for forskellige typer ejerlejligheder.



Det skriver Jyllands-Posten lørdag.



Beregningerne viser eksempelvis, at en ejer af en lejlighed til fem millioner kroner i København vil skulle betale 2900 kroner ekstra om året i 2021, hvor de nye regler skal træde i kraft.



En typisk ejerlejlighed i Aalborg til 1,3 millioner kroner vil udløse en ekstraregning på 900 kroner.



Det samlede regnestykke går altså nu i minus, fordi regeringen har foreslået at finansiere sit boligudspil ved at forringe værdien af rentefradraget yderligere, skriver Jyllands-Posten.



Statsminister Lars Løkke Rasmussen lovede ellers i oktober 2016, at "ingen nuværende boligejere ville komme til at betale mere end med de nuværende skatteregler".



Men det holder altså ikke længere ifølge regeringens egne tal.



"Der er ingen tvivl om, at mange lejlighedsejere allerede i 2021 ved overgangen til et nyt system vil få en større regning, end de ville med de nuværende skatteregler. Det er konsekvensen af det forringede rentefradrag," siger Curt Liliegreen, boligøkonom fra Boligøkonomisk Videncenter.



Ifølge Dansk Folkeparti må regeringens selv "stå på mål for sine løfter", men partiets finansordfører siger:



"Skatte på ejerlejligheder har haft et enormt efterslæb, og øvelsen går ud på, at der i fremtiden kommer en beskatning, der bedre afspejler de faktiske ejendomsværdier," siger René Christensen.



Jyllands-Posten har ikke været i stand til at få en kommentar fra hverken skatteminister Karsten Lauritzen (V) eller Venstre ordfører på området.



