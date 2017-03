Troels Lund vil beskære jungle af regler for ledige

Regler, kontroller og sanktioner. Det er en jungle af regler, der omgiver de ledige, mener beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).



Derfor lægger han op til et paradigmeskift og bebuder et omfattende opgør med det, han selv kalder for "et regeltyranni" og "en bureaukratisk jungle", skriver Berlingske.



Et nyt og forenklet beskæftigelsessystem skal bygge på mere tillid og mindre kontrol, siger han.



"Vi bliver nødt til at gribe i egen barm med hensyn til det regeltyranni og den bureaukratiske jungle, som vi har fået gennemført over årene med mange forskellige regler, som potentielt gør det sværere for kommunerne at have en større frihedsgrad," siger Troels Lund Poulsen til Berlingske.



I dag er der regler for, hvordan de ledige skal visiteres, hvilken gruppe de skal placeres i, hvornår vedkommende skal møde op til samtaler, hvor mange job, han eller hun skal søge og hvornår cv'et skal opdateres.



Der skal indhentes blanketter og dokumentation fra andre instanser, og meget mere.



Derudover kommer regler for, hvordan det hele kontrolleres og sanktioneres og oveni kommer en kontrol af kontrollen.



Konkret vil beskæftigelsesministeren se på al lovgivning på beskæftigelsesområdet for at finde ude af, hvad der kan smides væk, og hvad der kan gøre mere enkelt.



Samtidig har ministeren bedt Kommunernes Landsforening, KL, om at komme med et udspil til, hvilke regler og paragraffer, man gerne vil af med.



/ritzau/