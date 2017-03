USA's præsident, Donald Trump, og den palæstinensiske leder, Mahmoud Abbas, skal inden længe mødes for at "drøfte måder at genoptage den politiske proces".



Det siger en talsmand for Abbas ifølge det palæstinensiske nyhedsbureau Wafa med henvisning til den stillestående fredsproces mellem israelere og palæstinensere.



"Præsident Donald Trump har inviteret præsident Abbas til at besøge Det Hvide Hus meget snart," oplyser talsmanden.



Trump og Abbas holdt et telefonmøde fredag. Det er første gang, de to ledere var i kontakt med hinanden, efter Trump blev valgt som præsident.



Abbas er en af de sidste arabiske ledere, den nye amerikanske leder taler med, noterer den israelske avis Haaretz sig.



Forud for telefonmødet sagde en af Abbas' rådgivere ifølge Times of Israel, at Abbas ville benytte lejligheden til at understrege USA's rolle i fredsprocessen.



Det er ikke oplyst, om der er sat en dato på den palæstinensiske præsidents kommende besøg.



Trump tog imod Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, da denne besøgte Det Hvide Hus i midten af februar.



På det møde åbnede præsidenten for at droppe kravet om en såkaldt tostatsløsning, der skal munde ud i oprettelsen af en palæstinensisk stat.



Trump sagde, at han vil støtte den løsning, de to parter selv foretrækker.



Det var med dyb bekymring, at man i Det Palæstinensiske Selvstyre modtog beskeden om, at USA ikke længere ser en såkaldt tostatsløsning som den eneste mulighed for fred.



Siden da har man i Det Hvide Hus været mere forsigtige med at tale om emnet.



Der har også været mindre omtale af Trumps valgløfte om at flytte den amerikanske ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem. Hvis det sker, ventes det at udløse stor vrede i den arabiske verden.



