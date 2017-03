Presset Ole Birk: Jeg er stadig minister efter tirsdag

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) beskyldes ikke alene for at have tilbageholdt oplysninger for forligskredsen, men også for at lyve om, hvorfor han ikke gav informationer om krisen i PostNord videre til ordførerne.



Tirsdag 14. marts mødes ministeren med ordførerne for at drøfte sagen. Og her forventer ordførerne, at ministeren har en god forklaring med.



Ministeren vil på mødet "tage en snak om", hvorvidt han fremover kan orientere dem bedre, "hvis de føler, at de ikke er blevet orienteret tids nok", siger Ole Birk Olesen i en kort kommentar til TV2:



"Jeg synes, vi har gjort det helt rigtige. Men hvis ordførerne vil have det på en anden måde, så er Folketinget jo arbejdsgiver for regeringen, og så skal regeringen jo lytte til Folketinget."



Adspurgt om han tror på, at han stadig er minister efter mødet på tirsdag, svarer Ole Birk Olesen:



"Ja, det er jeg ret sikker på."



Presset på Ole Birk Olesen har været tiltagende den seneste tid. Hvis han bliver væltet på et usagligt grundlag, vil Liberal Alliance trække sine fem andre ministre.



Det har flere centrale kilder i partiet bekræftet over for BT og Ritzau. Men det har Ole Birk Olesen ingen kommentarer til. Han vil heller ikke svare på, om han føler sig truet som minister.



Spørgsmål: Er det en rimelig kritik, du bliver udsat for?



"Det er ikke op til mig at bedømme," siger Ole Birk Olesen til TV2.



Ole Birk Olesen er kommet under skarp kritik fra især støttepartiet Dansk Folkeparti og Folketingets største parti, Socialdemokratiet, for ikke at have delt oplysninger om PostNords krise med partierne, da han fik dem.



Men der var ingen tal på bordet, da ministeren i december blev orienteret af PostNords ledelse, har ministeren forklaret.



Ifølge mødereferatet, som Ritzau er i besiddelse af, blev det dog på mødet lagt frem, at PostNord havde et økonomisk behov på 3,5 milliarder svenske kroner. Det svarer til 2,7 milliarder danske kroner.



Ole Birk Olesen fastholder fortsat, at han ikke blev præsenteret for et konkret tal på PostNords behov for kapitalindsprøjtning fra den danske stat:



"Jeg blev spurgt til, hvor meget den danske og den svenske stat blev bedt om at bidage, og det tal var ikke blevet oplyst på det tidspunkt," siger ministeren fredag til TV2.



/ritzau/