Økonomi- og indenrigsministeriet vil hver måned offentliggøre en oversigt over, hvor mange vælgererklæringer de partier, der søger at blive opstillingsberettiget, har indsamlet.



For at stille op til Folketinget er det nemlig ikke nok at oprette et parti og få godkendt partinavnet. Man skal også indsamle et vist antal erklæringer fra vælgere, der mener, at partiet skal have lov at komme på stemmesedlen.



Det er ofte et stort arbejde for partierne. Og det seneste år har der været meget diskussion om systemet med indsamling af erklæringerne.



Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) håber på, at det nye system med mere åbenhed vil dæmme op for det, han betegner som "unødige spekulationer".



"Det er en vigtig del af vores demokrati, at alle har mulighed for at starte et parti og søge opstilling til Folketinget," siger han i en pressemeddelelse.



"I forvejen giver vi adgang til disse data gennem forespørgsler og anmodninger fra interesserede, så det er enklere og mere fair at lægge data åbent frem, og vi undgår forhåbentlig også unødige spekulationer."



De aktuelle tal viser, at Kristendemokraterne med 17.235 erklæringer er tættest på at komme på stemmesedlen. Danskernes Parti har 5685 erklæringer, mens Nationalpartiet har 2908.



Tallene dækker både over digitalt afgivne erklæringer og erklæringer på papir. De er renset for forældede erklæringer.



