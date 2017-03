USA sværger fortsat støtte til Sydkoreas næste præsident

USA ser frem til et produktivt forhold til den næste sydkoreanske præsident.



Det siger en talsmand for den amerikanske ambassade fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Udmeldingen kommer, efter at Sydkoreas korruptionsanklagede præsident, Park Geun-hye, er blevet tvunget til at træde tilbage af landets forfatningsdomstol.



"USA er fortsat en trofast allieret, ven og partner til Republikken Korea," siger talsmanden.



"I sidste ende er dette et nationalt spørgsmål, som befolkningen i Korea skal beslutte gennem en demokratisk proces. Og vi respekterer dens beslutning."



USA har 28.500 tropper udstationeret i Sydkorea.



Sydkoreas forfatning dikterer, at der inden for 60 dage skal afholdes valg, om hvem der skal afløse den nu forhenværende præsident Park Geun-hye.



Ifølge The Wall Street Journal ventes valget 9. maj. Avisen skriver samtidig, at sydkoreanerne ventes at vælge en leder, der er mere skeptisk over for USA's politik i regionen.



Park Geun-hye blev Sydkoreas første kvindelige præsident, da hun blev valgt i 2012 med et historisk flertal.



