USA's Tillerson erklærer sig inhabil i sag om olieledning

Den amerikanske udenrigsminister, Rex Tillerson, der har en fortid som topchef i olieselskabet ExxonMobil, har erklæret sig selv inhabil i sagen om Keystone XL-olierørledningen.



"Ministeren besluttede allerede i starten af februar at undtage sig selv fra ansøgningen om en præsidentiel tilladelse til Keystone XL-olierørledningen," siger talsmand Mark Toner fra udenrigsministeriet ifølge CNN.



Olierørledningen skal løbe fra Canada til amerikanske olieraffinaderier.



Det er firmaet TransCanada, der vil stå for opførelsen af rørledningen.



TransCanada offentliggjorde i januar, at det ville genansøge om at få lov til at opføre rørledningen.



Præsident Donald Trump er tilhænger af rørledningen, som hans forgænger, Barack Obama, satte på pause af miljøhensyn.



Det skete, efter at udenrigsministeriet havde produceret en rapport om projektet, der beskrev miljøproblemerne ved Keystone XL.



Miljøorganisationer i landet frygter desuden, at projektet vil medføre en markant øget risiko for lækager, som kan skade miljøet.



Donald Trump lovede under valgkampen i USA, at han ville godkende den 1900 kilometer lange rørledning.



Derfor er udenrigsministeriet nu i gang med at lave en ny rapport. Ifølge nyhedsbureauet AFP forventes det, at den nye rapport bliver mere positiv, end den første var.



En række miljøorganisationer har længe krævet, at Tillerson trækker sig fra alt arbejde med rørledningen.



Blandt dem er Greenpeace, der tidligere har sendt et brev til ministeriet.



Her skrev organisationen, at Tillersons tidligere arbejdsgiver, der er USA's største energiselskab, ville få så stor glæde af rørledningen, at ministeren måtte erklære sig inhabil.



I starten af marts erklærede justitsminister Jeff Sessions sig inhabil i en sag om russisk indblanding i USA's præsidentvalg.



Sessions blev beskyldt for at lyve, da han over for en senatskomité sagde, at han ikke havde møder med russiske embedsmænd under valgkampen.



Det havde han imidlertid to gange.



