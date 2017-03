Domstol fyrer Sydkoreas korruptionsanklagede præsident

Sydkoreas korruptionsanklagede præsident, Park Geun-hye, skal træde tilbage permanent.



Det siger landets forfatningsdomstol enstemmigt ifølge nyhedsbureauet Reuters.



"Vi fjerner Park Geun-hye fra embedet. Hendes handlinger har forrådt folket, siger Lee Jung-mi, formand for forfatningsdomstolen," ifølge Reuters.



Landets forfatning dikterer, at der inden for 60 dage skal afholdes et valg. Her skal det afgøres, hvem der skal afløse den nu forhenværende præsident Park.



Det er første gang i Sydkoreas historie, at en folkevalgt præsident bliver afsat.



Park fik ellers et historisk flertal, da hun blev valgt til landets første kvindelige præsident i 2012.



I årtier forinden havde hun været kendt i Sydkorea.



Hendes far var diktator i landet fra 1961-1979. Begge hendes forældre blev myrdet med fem års mellemrum i 1970'erne.



Korruptionssagen drejer sig blandt andet om præsident Park og veninden Choi Soon-sil.



De to har angiveligt arbejdet sammen om at lokke bestikkelse fra blandt andet telegiganten Samsung.



Samsung har ifølge anklagerne betalt store summer i bestikkelse for at sikre regeringens opbakning til en fusion mellem to af Samsung-gruppens virksomheder.



Regeringens støtte skulle gives på trods af, at sammenlægningen ville medføre milliardtab.



Det skulle nemlig ske som en tjeneste til Samsung Group-vicepræsident Lee Jae-yong. Sammenlægningen ville styrke hans position i firmaet.



Park, Choi og Lee har alle nægtet, at de har gjort noget ulovligt.



Choi beskyldes generelt for at have udnyttet sit venskab med præsidenten.



Angiveligt har hun presset penge ud af flere af Sydkoreas store virksomheder.



Parlamentet i landet suspenderede præsident Park 9. december. Chois datter, Chung Yoo-ra, har siden 2. januar siddet fængslet i Danmark.



Hun er anklaget af sydkoreanske myndigheder for at medvirke til økonomisk kriminalitet i den spektakulære sag.



Sagens anklagere har ifølge Reuters antydet, at sagen vil blive yderligere efterforsket, og at Park Guen-hye kan blive straffet yderligere.



