Polsk partileder beskylder EU for at have brudt egne regler

Den stærke mand i polsk politik, regeringspartiets leder, Jaroslaw Kaczynski, siger ifølge nyhedsbureauet Reuters, at torsdagens genvalg af Donald Tusk som EU-præsident viser, at EU er domineret af Tyskland.



Kaczynski fra Lov- og Retfærdighedspartiet (PiS) siger også, at EU-lederne har brudt deres egne regler ved afstemningen.



"Man har brudt reglen om, at højtstående embedsmænd skal have opbakning fra deres eget land," siger Kaczynski til journalister i Warszawa.



Han afviser dog samtidig enhver spekulation om, at Polen potentielt kunne finde på at forlade EU som "noget vås".



27 af EU's 28 stats- og regeringschefer bakkede torsdag eftermiddag på et EU-topmøde i Bruxelles op om at give polakken Donald Tusk yderligere to et halvt år i jobbet som EU-præsident.



Der blev ifølge Ritzaus oplysninger ikke holdt en egentlig afstemning om valget. Men Polens premierminister, Beata Szydlo, gjorde det klart, at Polens regering ikke støtter Tusk.



Polens udenrigsminister, Witold Waszczykowski, supplerer ifølge nyhedsbureauet AFP udtalelsen fra sin partileder.



"Det er tydeligt, at dette nu er union, der tager diktat fra Berlin. Det lægger kimen til en meget farlig europæisk union. En meget giftig union, som kan være til skade for mange lande," siger udenrigsministeren ifølge AFP til netmediet wPolityce.



Diplomatiske kilder ved EU-topmødet kæder den polske reaktion sammen med en afstemning i sidste uge, hvor Polen og en række andre lande blev tromlet i en helt anden sag.



Det drejede sig om en reform af EU's forureningskvoter.



Klimapolitikken har flere gange været genstand for slagsmål mellem nyere EU-lande i øst anført af Polen og mere grønne lande i nord og vest.



Under en debat blandt EU's miljø- og klimaministre valgte 19 lande at gå videre med en reform af klimapolitikken. Ni lande var imod.



De 19 har formelt det flertal, der skal til. Men Polen og andre lande mener, at klimapolitikken er af så vital betydning, at den bør føres i fuld enighed.



Donald Tusk er konservativ tidligere polsk premierminister.



Det er velkendt, at han har et elendigt forhold til lederen af det nationalkonservative regeringsparti, PIS.



Partileder Jaroslaw Kaczynski beskylder blandt andet Tusk for at være "moralsk ansvarlig" for hans tvillingebror Lechs død i et flystyrt i 2010.



