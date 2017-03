To stater mere vil udfordre Trumps nye indrejseforbud

Relateret indhold Tilføj søgeagent Donald Trump Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Personer Donald Trump

To amerikanske delstater - New York og Washington - følger nu trop med Hawaii og går til domstolene for at få stoppet præsident Donald Trumps nye indrejseforbud.



Justitsministeren i Washington, Bob Ferguson, vil bede en føderal dommer i Seattle om at lade den kendelse, der suspenderede Trumps første indrejseforbud, også gælde for den nye version af indrejseforbuddet.



Det oplyser en kilde med kendskab til overvejelserne.



Formålet er at forhindre, at det nye indrejseforbud som planlagt træder i kraft om en uge, siger kilden til Reuters.



Kort efter meddelte justitsministeren i New York på sin Twitter-profil, at delstaten slutter sig til Washingtons sagsanlæg.



Trump underskrev i slutningen af januar et dekret, som forbød borgere fra syv lande at rejse ind i USA i de efterfølgende 90 dage.



Det skabte kaos og demonstrationer, og i februar blev forbuddet suspenderet, efter at delstaten Washington havde udfordret det ved en domstol.



Kort efter meldte Trump ud, at han var på vej med et nyt indrejseforbud.



Det nye forbud, som han underskrev mandag, tæller seks lande, efter at Irak er blevet strøget fra listen.



Derudover vil personer med opholdstilladelse eller visum fra de pågældende lande få lov til at rejse ind i USA.



De seks tilbageværende lande på listen er Iran, Yemen, Sudan, Libyen, Somalia og Syrien.



/ritzau/Reuters