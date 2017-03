Strid om polsk EU-leder fører til polsk veto mod EU-enighed

Opdateret 20.48 Polens premierminister, Beata Szydlo, siger på et pressemøde torsdag aften i Bruxelles, at hun har meddelt sine EU-kolleger, at hun ikke vil godkende slutdokumentet fra torsdagens EU-topmøde.



Ifølge Szydlo er der tale om et veto med basis i en ret, som hun mener, at alle EU's medlemslande har.

Den polske protest kommer som reaktion på, at 27 af de 28 EU-landes stats- og regeringschefer torsdag eftermiddag genudnævnte polakken Donald Tusk til jobbet som EU-præsident.



Genudnævnelsen af Tusk foregik uden opbakning fra Polen. Men emnet er kun ét af flere emner på dagsordenen. EU-lederne skal også tale om blandt andet migration, økonomi og EU's sikkerheds- og forsvarssamarbejde.



/ritzau/