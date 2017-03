Efter udtalelse om at kvinder skal have mindre i løn: 700.000 kræver hans afgang

Over 732.000 mennesker har torsdag aften sat deres navn på en underskriftindsamling med krav om, at den polske europaparlamentariker Janusz Korwin-Mikke skal suspenderes fra parlamentet i Bruxelles.Et videoklip fra en debat i parlamentet, hvor Korwin-Mikke siger, at kvinder skal have mindre i løn, fordi de er svagere og mindre intelligente end mænd, er blevet set af millioner af brugere på sociale medier.Underskriftindsamlingen blev indledt onsdag, som var kvindernes internationale kampdag."Vi beder Europa-Parlamentet suspendere det polske parlamentsmedlem Janusz Korwin-Mikke efter hans hadske udsagn om kvinder og migranter og efter at have lavet en nazihilsen i kammeret," skriver aktivistnetværket Avaaz, der står bag underskriftindsamlingen."Disse handlinger er en krænkelse af parlamentets regler og forråder EU's værdier, som vort parlament er valgt til at forsvare," lyder det videre fra Avaaz.For en uge siden indledte Europa-Parlamentet en undersøgelse af den 74-årige Korwin-Mikke. Ifølge parlamentet kan hans "sexistiske kommentarer" resultere i enten en bøde eller en suspendering fra parlamentet."Selvfølgelig skal kvinder tjene mindre end mænd, for de er svagere, de er mindre intelligente, så de skal tjene mindre," sagde Korwin-Mikke under en debat 1. marts.Det spanske parlamentsmedlem Iratxe Garcia-Perez var hurtig til at svare igen:"Ifølge det, du siger, har jeg ikke ret til at være her," sagde hun."Jeg tror, jeg bliver nødt til at forsvare europæiske kvinder mod mænd som dig," lød det fra Garcia-Perez.Korwin-Mikke har tidligere skabt kontrovers ved at sige, at Adolf Hitler "ikke kendte til udryddelsen af jøder". Han har også betegnet flygtninge som "menneskeligt affald"./ritzau/AFP