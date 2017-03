Tusk genvalgt som EU-præsident trods polsk modstand

Donald Tusk fortsætter som EU-præsident til november 2019 trods modstand fra hans eget hjemland, Polen.Det har EU's stats- og regeringschefer torsdag besluttet på et topmøde i Bruxelles.27 lande stemte for, mens et enkelt land undlod at stemme.Det stod på forhånd klart, at Tusks eget hjemland, Polen, ikke bakkede op om hans genvalg. Men det var uklart, om polakkerne faktisk ville stemme imod eller blot undlade at stemme."Kriserne er faldet tæt under Donald Tusks formandsskab. Økonomiske problemer, flygtninge- og immigrantproblematikken samt brexit har sat samarbejdet under pres. Men Tusk har holdt hovedet koldt hele vejen og søgt pragmatiske løsninger på de udfordringer, der har mødt os. Det synes jeg er værd at fremhæve i dag," siger Lars Løkke Rasmussen (V) i en skriftlig kommentar til genvalget."Tusk ønsker at fokusere på at løse de store problemer, befolkningerne og medlemmerne står over for, og som vi kun kan håndtere i fællesskab. Det er den rigtige tilgang. Derfor er jeg glad for, at der er enighed om, at Tusk fortsat skal stå i spidsen for vores fællesskab de næste år, og vil gerne ønske ham tillykke med genudnævnelsen," fortsætter han./ritzau/