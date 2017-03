Transportministeren taler usandt om milliardbehov

Opdateret 15.44 Transportminister Ole Birk Olesen (LA) og seks embedsmænd blev 19. december orienteret om, at Postnord havde et økonomisk behov på 3,5 mia. svenske kroner. Det svarer til 2,7 mia. danske kroner.



Det viser et mødereferat fra Transportministeriet, som TV2, Politiken og Ritzau er i besiddelse af. Helt præcis står der i referatet:



"Postnord oplyste, at hvis transformationen gennemføres, vil det medføre et negativt cash flow i Post Danmark på ca. 2 mia. SEK i transformationsperioden samt omstruktureringsomkostninger på ca. 3,5 mia. SEK til ansatte på "særlige vilkår" (embedsmænd, red.), dvs. i alt omkostninger på cirka 5,5 mia. SEK."



Dermed talte ministeren ifølge Politiken usandt, da han i et interview med TV2 onsdag aften sagde, at der ikke var sat et beløb på Postnords økonomiske behov på mødet mellem ministeriet og det statsejede selskab.



Ifølge ministeren fik man blot besked om, at Postnord måske ville få brug for penge, men konkrete tal var der angiveligt ikke på bordet.



Derfor ville Transportministeriet "analysere budskabet" og hyre eksterne rådgivere, før ordførerne fra de øvrige partier blev orienteret i februar.



Ole Birk Olesen er af flere partier blevet kritiseret for at have orienteret ordførerne for sent om Postnords redningsplan.



Selv har ministeren tidligere sagt, at ordførerne har været fuldt orienterede om situationen i selskabet i takt med, at Transportministeriet er blevet informeret.



Socialdemokratiet konstaterer på baggrund af mødereferatet, at Ole Birk Olesen har tilbageholdt oplysninger for forligskredsen og talt usandt om, hvorfor han har tilbageholdt dem.



Transportministeren har indkaldt til møde i postforligskredsen tirsdag. Her vil Dansk Folkeparti afvente ministerens forklaring og efterfølgende tage stilling til, om den er tilfredsstillende.



/ritzau/