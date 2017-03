Transportminister Ole Birk Olesen (LA) og seks embedsmænd blev 19. december orienteret om, at PostNord havde et kapitalbehov på 3,5 milliarder svenske kroner.



Det viser et mødereferat fra Transportministeriet ifølge Politiken.



Dermed talte ministeren ifølge Politiken usandt, da han i et interview med TV2 onsdag aften hævdede, at der ikke var sat et beløb på PostNords økonomiske behov på mødet mellem ministeriet og det statsejede selskab.



Ifølge ministeren fik man blot besked om, at PostNord måske ville få brug for penge.



Derfor ville Transportministeriet "analysere budskabet" og hyre eksterne rådgivere, før ordførerne fra de øvrige partier blev orienteret i februar.



