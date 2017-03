Opdateret kl. 13.14 - Skatteminister Karsten Lauritzen (V) bør snarest muligt indkalde til politiske drøftelser om at bekæmpe skattely. Sådan lyder det i en fælles opfordring fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.



Partierne henviser til, at et bredt flertal helt tilbage i maj blev enige om at tage sagen op.



"Der er ikke sket noget endnu. Og det er en for alvorlig situation til, at man kan blive ved med at sylte det," siger skatteordfører Dennis Flydtkjær (DF).



Begge partier anerkender, at det er nødvendigt med internationalt samarbejde, hvis Danmark skal komme skattely til livs. Men der er også meget, Danmark kan gøre selv, mener de.



"Der er blandt andet mulighed for at skærpe kravene om åbenhed til bankerne og de rådgivere, der tjener penge på at facilitere brugen af de her udenlandske konstruktioner," siger Jesper Petersen, skatteordfører for S.



I september sidste år fik Skat lov til at købe lækkede data om danskere fra de såkaldte Panamapapirer. De købte data indeholder oplysninger om 500-600 personer, har skatteministeren oplyst i en redegørelse til Folketinget.



Skat undersøger 356 af de sager nærmere, fremgår det videre.



Samtidig er der en undersøgelse fra Finanstilsynet på vej. Den skulle egentlig have været færdig i september sidste år. Men S og DF er trætte af at vente på rapporten.



"Vi er nødt til at sørge for, at Danmark i hvert fald fejer for sin egen dør, så det ikke er hos os, at man benytter skattelykonstruktioner," siger Dennis Flydtkjær.



"Det kan man godt komme i gang med. Det er ærgerligt, at der er gået næsten et år, uden at der er sket noget."



Partierne peger som nævnt på konkrete forslag om skærpede krav til advokater, revisorer, banker og andre, der arbejder med skatterådgivning.



Men i første omgang handler det om at komme i gang med forhandlingerne, lyder det.



