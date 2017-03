Region Hovedstaden vil have lov at bruge flere penge på byggeriet af det kommende hospital i Nordsjælland. Derfor har regionsrådet nu sendt et brev til fungerende sundhedsminister Karen Ellemann (V).



Det skriver Frederiksborg Amts Avis.



Regionen vil bruge egne penge til at undgå den beskæring af projektet, som nødtvungent er gennemført.



De ekstra penge skal bruges til at sikre et produktionskøkken til det nye hospital samt til at rulle beskæringen på 92 senge og et antal ambulatorielokaler tilbage.



Nyt Hospital Nordsjælland, der er et kvalitetsfondprojekt, må højest koste 4,2 mia. nutidskroner, skriver avisen.



To gange tidligere har regionen bedt om ekstra penge, men begge gange har man fået nej fra skiftende regeringer.



Men efter regeringsomdannelsen er der enighed i regionsrådet om at forsøge endnu engang at få lov til at hæve den samlede byggepris for det nye hospital.



Nyt Hospital har siden 2013 været gennem to budgetjusteringer, hvor man har måttet tage højde for stigende byggeprisindeks.



Først forsvandt produktionskøkkenet til fordel for et billigere modtagekøkken med mad udefra. Sidste år måtte regionsrådet beslutte at skære 92 senge og 25 ambulatorierum væk.



Nu håber regionen for egne penge at få lov til at betale for køkken, de flere sengepladser og behandlingsrum, skriver avisen.



/ritzau/