Venstre inviterer erhvervsfolk til møde på Marienborg

Venstre kritiseres ifølge Radio24syv for at bruge statsministerens embedsbolig Marienborg til at samle penge ind til partiet.



Venstre har nemlig inviteret en udvalgt personkreds til at blive medlemmer af partiets nyoprettede forening. Den hedder "Den Liberale Erhvervsforening". Og dens første møde skal holdes på Marienborg.



Det fremgår af invitationen, som Radio24syv har set.



Det koster 20.000 kr. årligt at blive medlem af foreningen. Og overskuddet går til Venstres partiorganisation, står der også i invitationen.



Forskningschef ved Danmarks Journalisthøjskole, Roger Buch, kalder det helt usædvanligt.



"Ved at bruge den officielle residens for statsministeren bruger man lokaler, som er stillet til rådighed af staten til at tjene penge til partiet Venstre. Det synes jeg, er dybt problematisk," siger han til Radio24syv.



"Marienborg er en officiel bolig, som statsministeren har, fordi han er statsminister, ikke partiformand. Og den kan bruges i officielle øjemed," tilføjer han.



Brugen af Marienborg får også kritik fra Enhedslisten:



"Det er ikke tanken, at man kan bruge den eksklusive ramme til at fylde sin partikasse op," siger Maria Gjerding, demokratiordfører for Enhedslisten, til Radio24syv.



Forretningsmodellen, hvor partier opretter selvstændige støtteforeninger med det formål at indsamle penge til partikassen, er ikke ny, påpeger Roger Buch.



Venstres partisekretær, Claus Richter, skriver i en mail til Radio24syv:



"Formålet med Den Liberale Erhvervsforening er at styrke dialogen mellem danske organisationer, foreninger og Venstre. Det kommer alle til gavn. Der er naturligvis ingen, der kan købe sig til politisk indflydelse hos Venstre."



Han har ingen kommentarer til det faktum, at første møde afholdes på Marienborg.



/ritzau/