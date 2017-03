Et flertal af danskerne vil finansiere DR via skatten

Et flertal af danskerne foretrækker at finansiere DR via deres lønseddel frem for den halvårlige licensopkrævning på 1238 kr.



Det viser en ny meningsmåling, som Norstat har foretaget for Altinget.



Her svarer 36 pct. af danskerne, at de er enige i, at DR bør finansieres over indkomstskatten frem for licensopkrævning, mens 34 pct. er overvejende enige.



Flertallet overrasker ikke Dansk Folkepartis medieordfører, Morten Marinus.



"Tiden er løbet fra licenssystemet," siger han til Altinget.



Han anbefaler en skattefinansiering for blandt andet at løse udfordringen med sortseere.



Også Enhedslistens medieordfører, Søren Søndergaard, deler holdningen om, at licenssystemet er forældet.



"I dag er public service en samfundsmæssig infrastruktur ligesom veje og broer, som bare er finansieret på en måde, der er socialt fuldstændig uacceptabel."



"Når en enlig arbejdsløs skal betale det samme som to højtuddannede akademikere, er tiden løbet fra licensordningen," siger Søren Søndergaard til Altinget.



Både SF og Socialdemokratiet har åbnet for at skrotte licensopkrævningen til fordel for en skattefinansieret model. Også Venstre omtaler skattefinansiering som en god idé.



"Som udgangspunkt kan jeg sagtens se en fordel i at finansiere det over skatten. Primært med det argument, at finansieringen vil blive socialt afbalanceret," siger medieordfører Britt Bager (V) til Altinget.



Befolkningens og politikernes flirt med afskaffelse af licensen vækker bekymring hos Frands Mortensen, der er medieprofessor ved Aarhus Universitet.



Han frygter, at en skattefinansiering vil give politikerne for meget magt over DR's indhold, hvis DR's budget skal diskuteres i forbindelse med de årlige finanslovsforhandlinger.



"Det vil gøre det nemmere for politikerne at bestemme indholdet i udsendelserne. I dag kan man ikke stille ministeren til ansvar for måden, DR bliver drevet på, fordi ansvaret ligger hos DR's bestyrelse," siger Frands Mortensen.



/ritzau/