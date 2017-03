Macron knuser Marine Le Pen i fransk præsidentmåling

Den franske centrumpolitiker Emmanuel Macron er populær hos vælgerne.



Så populær, at han i en i en ny meningsmåling forud for forårets præsidentvalg ser ud til at knuse Marine Le Pen fra Front National i den forventede afgørende duel 7. maj.



Macron står til at få 65 pct. af stemmerne og Le Pen 35 pct. i den anden valgrunde, som finder sted 7. maj, skriver Reuters.



Målingen er foretaget af Harris Interactive.



I forhold til den forrige måling fra Harris Interactive går Macron frem med fem procentpoint, mens Marine Le Pen fra det indvandrer- og EU-kritiske højrefløjsparti Front National går tilsvarende tilbage.



Macron er også favorit til at få flest stemmer i første valgrunde 23. april, hvorfra de to største stemmeslugere går videre til det afgørende slag.



26 pct. vil stemme på Emmanuel Macron. Le Pen står til 25 pct.



Det er en fremgang på seks pct.point for Macron.



Desuden er det den anden meningsmåling inden for kort tid, som giver ham sejren i første runde.



Det borgerlige Frankrigs bud på en præsident, den omstridte François Fillon fra partiet Republikanerne, vil blive elimineret i første runde. I målingen får den tidligere premierminister 20 pct. af stemmerne.



Fillons popularitet er raslet ned, siden det i januar kom frem, at han muligvis har lønnet sin hustru og børn med offentlige midler for falske job.



Og tirsdag skrev avisen Le Canard Enchaine, at Fillon har undladt at informere skattevæsnet om et rentefrit lån på 50.000 euro fra en milliardær-ven.



Mens Fillon dermed igen bliver stillet i et uheldigt lys, har den 39-årige Macron medvind.



Onsdag meddelte Bertrand Delanoe, forhenværende socialistisk borgmester i Paris, sin fulde støtte til Macron ifølge nyhedsbureauet AFP.



"Kandidaten som er tættest på min overbevisning som en socialist, en reformist, en europæer og en realist, er Emmanuel Macron," sagde Delanoe til radiostationen France Inter.



/ritzau/