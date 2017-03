Relateret indhold Artikler

USA erklærer i FN's Sikkerhedsråd, at det holder alle muligheder åbne i håndteringen af situationen med Nordkorea, der i mandags affyrede fire missiler ud over havet mellem Nordkorea og Japan.



FN's Sikkerhedsråd drøfter onsdag den spændte situation på den koreanske halvø, og amerikanerne har ikke meget tillid til det lukkede styre i Nordkorea.



"Vi har ikke at gøre med en rationel person," siger Nikki Haley, USA's FN-ambassadør, om den nordkoreanske leder, Kim Jong un.



Kina, der som USA er permanent medlem af Sikkerhedsrådet, har talt om en "gensidig suspension". Nordkorea skal lade være med at affyre missiler, mens USA og Sydkorea stopper med fælles militærøvelser.



Men det vil USA ikke være med til.



"Det er en utrolig, uansvarlig arrogance, som vi ser komme ud af Kim Jong un på dette tidspunkt," siger Haley.



Hun tilføjer, at USA's præsident, Donald Trumps, administration genovervejer, hvordan det skal håndtere Nordkorea.



"Alle muligheder er på bordet. Vi træffer beslutninger nu, og så handler vi derefter."



Nordkorea affyrede de fire missiler mod havet ud for Japans kyst som en reaktion på den årlige militærøvelse mellem USA og Sydkorea.



Styret i Pyongyang i Nordkorea ser øvelsen som forberedelse til krig.



I det seneste år har Nordkorea affyret en stribe missiler og også gennemført to af styrets hidtil fem atomprøvesprængninger i strid med FN's resolutioner.



Wang Yi, udenrigsminister i Kina, som er det land, der står Nordkorea nærmest, siger, at både de nordkoreanske missiltest og militærøvelsen øger spændingen "som to tog, der kører mod hinanden".



Hvis begge parter holder igen, kan alle måske vende tilbage til forhandlingsbordet, mener ministeren.



Men USA er ikke klar til det.



"Vi må vente og se en eller anden form for positiv handling foretaget af Nordkorea, før vi kan tage dem alvorligt," siger Haley.



Hun tilføjer, at de fælles militærøvelser er blevet afholdt i de seneste 40 år, og at Nordkorea altid er blevet orienteret.



/ritzau/Reuters