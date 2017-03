Minister følger PostNord nøje men vil ikke tale finansiering

Krisen i PostNord kalder på både en milliardindsprøjtning og massefyringer, lyder det onsdag fra selskabet.



Det kan koste ejerne - den danske og den svenske stat - og i Danmark følger transportminister Ole Birk Olesen (LA) nøje den nordiske postgigant.



"PostNord og deres danske ansatte står i en alvorlig situation. Derfor følger vi nøje virksomhedens omstillingsplan - også fordi vi er interesserede i at sikre fortsat postomdeling i hele landet," siger han i en skriftlig kommentar.



PostNord beder om 2,3 milliarder kroner fra ejerne.



Som forholdet er nu, skal Danmark i så fald betale 40 procent af regningen, 900 millioner kroner. Sverige skal betale de resterende 60 procent, altså 1,4 milliarder kroner.



Transportministeren er dog ikke klar til at tale om fordelingen af regningen.



"Vores eksterne rådgivere er ved at lægge sidste hånd på deres analyser af sagen, så derfor er det lidt for tidligt at drøfte en eventuel finansiering af omstillingsplanen," siger han.



Møde på næste tirsdag



Ole Birk Olesen understreger samtidig, at han "skal passe på skatteydernes penge, da staten har betydelige økonomiske forpligtelser i denne sag".



Den endelige godkendelse af en eventuel redning af PostNord ligger i Danmark hos Folketingets Finansudvalg. Det er dermed ikke noget, som transportministeren alene kan beslutte.



Næste tirsdag er post- og finansordførerne indkaldt til møde for at drøfte sagen nærmere.



Både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti kan se en hjælpeindsprøjtning på 2,3 milliarder kroner for sig som en del af løsningen for det kriseramte selskab, lyder den umiddelbare melding onsdag.



Det har ikke været muligt for Ritzau at stille opfølgende spørgsmål til transportministeren.



/ritzau/