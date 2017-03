Analyse: Draghi tvunget til at kvæle optimismen

Var ECBs imposante tårn placeret i Rom, Madrid eller Lissabon, ville dagens opgave være nemmere at kommunikere for Mario Draghi.



Men torsdagens rentemøde på Sonnemannstrasse 22 i Frankfurt am Main finder sted i eurozonens i særklasse stærkeste økonomi, hvor ECBs negative renter og massive pengeudpumpning skader banker, pensionister og senest også forholdet til USA.



Det land, hvor optimismen er størst, og hvor ECBs pengepolitik er mest ude af sync med realøkonomien.



Alligevel er markedsforventningen fuldstændig entydig: ECB fastholder i dag den ledende rente på -0,40 pct., og seddelpressen vil, som planlagt, fortsætte med at køre indtil december, så centralbanken hver måned kan gå i markedet og købe obligationer for 60 mia. euro.



Altså fortsætter den historisk lempelige pengepolitik på et tidspunkt, hvor finans- og gældskriserne er ved at være fortid.



"Baggrunden er både en imponerende stærk vækst og bløde data samt en betydelig stigning i inflationen," vurderer analytikere fra storbanken UBS.



De henviser til, at den økonomiske vækst i eurozonen i fjerde kvartal sidste år var på 0,4 pct., hvilket kan oversættes til en vækst på årsbasis på 1,7 pct.



De bløde data er bl.a. PMI-tallene, der måler indkøbschefernes aktiviteter, og det samlede tal for de 19 euro-lande er nu det højeste i næsten seks år.



Inflationen er i februar på 2 pct. og dermed højere end ECBs målsætning om "tæt på, men lige under, 2 pct."



Målt på disse tal er situationen ikke meget forskellig fra USA, hvor Federal Reserve med næsten 100 pct. sikkerhed ventes at forhøje renten i næste uge og har planlagt to-tre yderligere rentehop i de kommende 12 måneder.



Det er et voksende problem for Mario Draghi og Styrelsesrådet i ECB, der kun sjældent tidligere har måttet føre fælles pengepolitik for lande med så divergerende økonomiske udvikling.



Forbundskansler Angela Merkel benyttede opsigtsvækkende sidste måneds store sikkerhedskonference i München til at aflevere budskabet om, at "ECBs pengepolitik ikke er gearet til Tyskland, og derfor har vi i øjeblikket et problem i eurozonen med værdien af euro".



Problemet er, at dollar er styrket over for euro og det øger europæiske virksomheders konkurrenceevne.



Hvilket alt andet lige er gunstigt, men med Donald Trump er alt ikke lige, og Tyskland er under direkte angreb fra USA's nye administration for at holde sin valuta kunstig lav.



Når Merkel i næste uge kommer på officielt besøg i Washington, kan hun så igen prøve at forklare præsidenten, at Tyskland deler valuta med andre lande, og at regeringen i Berlin er sat udenfor indflydelse på det område.



Men hvorfor kan Draghi ikke hjælpe Angela Merkel?



Sidstnævnte leder dog et land, hvor der i mange sektorer er mangel på arbejdskraft, hvor end ikke tilstrømningen af ca. 1 million flygtninge betød et minus på de offentligt budgetter, og hvor overskuddet på handelsbalancen er på ca. 8 pct. af bnp.



Årsagen er bl.a. valgene i Holland, Frankrig og Tyskland. De udgør en potentiel risiko for uro på de finansielle markeder, hvor ECB ikke vil fanges på det forkerte ben midt i en opstramning.



Desuden er kerneinflationen, som i øvrigt måles uden at indregne udviklingen i energi- og fødevarepriser, stadig kun på ca. 1 pct.



I januar fremhævede Mario Draghi fire kriterier for, hvornår ECB mener, at inflationen er på vej mod målsætningen.



Det handler bl.a. om at filtrere energipriserne ud, fordi de fluktuerer meget, og om at sikre sig, at inflationen holder fast på målet, også efter at de kvantitative lempelser, altså især obligationsopkøbene er ophørt.



Så langt er man tydeligvis ikke - trods bred optimisme i store dele af europæisk økonomi.



Derfor peger nogle kommentatorer på, at det bedste, man i dag kan håbe på, at ECB i det meget præcise centralbanks-sprogbrug fjerner et forbehold for nødvendigheden af nye rentenedsættelser.



Med andre ord: At rentebunden i eurozonen endelig er nået.



Derfra er banen så åben for spekulationer om, hvornår i 2018 ECB for første gang siden 2011 forhøjer renten.



Men først skal man bruge anslået seks til ni måneder på at neddrosle obligationsopkøbene.



Så måske; måske er en europæisk og dermed også dansk rentenormalisering på vej i efteråret 2018.